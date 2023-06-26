عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب: الأهلي يجني ثمار استقراره.. وهذه نصيحتي لـ طاهر محمد طاهر

صدى البلد

أكد أحمد أيوب مدرب حرس الحدود السابق، أن مواجهة الأهلي ضد منتخب السويس كانت صعبة في ظل طموح المنافس، الذي لعب بشكل دفاعي، من أجل تقليل الفروق الفنية، مشددًا على أن ميمي فريد مدرب منتخب السويس كان يلعب على عامل الوقت من أجل الوصول لوقت اضافي وركلات جزاء.

وقال أيوب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي لم يكن الأفضل، كان الأفضل البدء بـ قندوسي أو أفشة في وسط الملعب، حتى لو لم يكن يعرف منتخب السويس جيدًا، خصوصا أنه فريق في القسم الثاني".

وأضاف: "كولر عليه أن يتميز بالمرونة المطلوبة في التعامل مع بعض المباريات، لكن وجهات نظر المدربين بالطبع، والمدرب السويسري حقق كل البطولات خلال الموسم الحالي".

وأكمل: "كان من الافضل اليوم عدم مشاركة حمدي فتحي طالما سيرحل إلى الوكرة، الأفضل تجهيز البديل، لابد أن يكون هناك مرونة أكبر من جانب كولر وفقا لمعطيات المنافس، ولكن لا أعرف ماذا يدور في عقل المدير الفني للأهلي".

وزاد: "طالما كولر يرى أن خالد عبدالفتاح في الجبهة اليسرى هو الأفضل كبديل لـ علي معلول، فأنا أؤيد وجهة نظر المدير الفني".

وأردف: "طاهر محمد طاهر لا يشارك باستمرار في الفترة الماضية بشكل مستمر، ولذلك يظهر بعيدا عن الأداء الجيد، ولذلك يظهر رتم اللاعب بعيدًا عن زملائه تماما، لكنه لاعب جيد وأنصحه أن يقاتل لاستعادة مستواه سريعا".

واستطرد: "كولر كان قلق في نهاية المباراة خوفًا من امتداد اللقاء لوقت إضافي، لذلك قرر تأخير التغييرات المتبقية لما بعد الـ90 دقيقة".

وأكد: "الأهلي يسير بشكل طيب هذا الموسم وحقق كل البطولات الممكنة، والفريق يضم لاعبين خبرات، واستطاع حسم الألقاب في الأوقات الصعبة".

وأتم: "الأهلي يجني ثمار استقراره والمحافظة على الجيل الحالي، وهو من اسرار نجاح النادي في الموسم الجاري".

أحمد أيوب الأهلى طاهر محمد طاهر علي معلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ترشيحاتنا

يوم التروية .. سر تسميته ومعناه وفضله

أبوظبي تشتري حصة من علامة نيو الصينية للسيارات الكهربائية

جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر .. تفاصيل

الحظ لم يتركها.. أسرار من حياة صفية العمري

بيراميدز يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أشرف بن شرقي

شقيق حسين الشحات يكشف كواليس مثيرة في تجديد عقده مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ