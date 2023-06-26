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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن : بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني لمواجهة روسيا

صدى البلد

دربت بريطانيا وحلفاء لها في الناتو أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي، لمساعدة كييف في محاربة الهجوم الروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الإثنين.

وخضع المجندون لبرنامج “شاق” مدته 5 أسابيع، قالت الوزارة:" إنه حولهم من مدنيين إلى جنود”.

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

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ويهدف برنامج التدريب الذي تقوده المملكة المتحدة، وأطلق عليه اسم عملية إنترفليكس، إلى تعليم المجندين الذين لديهم خبرة عسكرية قليلة أو معدومة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: “ستواصل المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون تقديم هذا الدعم الحيوي، ومساعدة أوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي، ما دام  الأمر يتطلب ذلك”.

 

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