صحة النواب تحذر من استمرار ظاهرة ذبح الأضاحى أمام محلات الجزارة وبالشوارع

طالب الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بالقضاء نهائياً على ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية وانتشار الحشرات الضارة مطالباً بتوقيع غرامات مالية لمن يذبح في الشوارع وخاصة في ظل التصريح للمواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً خلال أيام العيد.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن الغالبية العظمى من المحافظين على مستوى الجمهورية أكدوا أن المجاز داخل محافظاتهم جاهزة لاستقبال الأضاحي وذبحها تحت اشراف بيطرى كامل وهذه التأكيدات تتكرر سنوياً ولكن لا تطبق على ارض الواقع ولذلك نرى خلال أيام العيد انهاراً من الدم داخل مختلف الشوارع بسبب ذبح الأضاحي داخل الشوارع مشيراً الى أنه وللأسف الشديد سنوياً وخلال أيام عيد الاضحى المبارك تتحول الى مجازر وسلخانات لذبح الأضاحي واصبح هذا المسلسل يتكرر سنوياً.

وطالب الدكتور محمد سليم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اصدار تكليفات واضحة وحاسمة وفورية لجميع المحافظين بالحظر الكامل لذبح الأضاحي داخل الشوارع وأمام محلات الجزارة التى تحولت لشوادر من الان يتم فيها تجميع المواشى من الابقار والجاموس والخراف وأصبحت هناك روائح كريهة من مخلفات المواشى، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين بكل حسم وقوة.

وناشد الدكتور محمد سليم جميع المواطنين الذين بالتوجه الى المجاز لذبح الأضاحي خاصة انها تكون تحت اشراف بيطرى وبالمجان ويتم فيها التخلص بأسلوب علمي من مخلفات ذبح الأضاحي بدلاً من تركها بالشوارع وامام محلات الجزارة مما يتسبب فى روائح كريهة بسببها علاوة على انتشار الأوبئة والامراض بسببها مطالباً من الحكومة تكثيف الرقابة على محلات الجزارة خلال ايام عيد الأضحى المبارك لحظر ذبح الأضاحي أمام محلات الجزارة وداخل الشوارع.