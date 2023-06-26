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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

صدى البلد

يعد الرقاق أفضل فطور خفيف في أول أيام العيد لذا إذا كنتِ تحاولين تقديم عمل الرقاق الحلو فإننا تقدم إليك أسهل طريقة في السطور التالية..

المقادير        

الرقاق الحلو باللبن والسكر من الأكلات اللذيذة  التى نستطيع تقديمها للتحلية بعد تناول الطعام بنحلى وهو سهل التحضير كما أن مكوناته منزليه وبسيطة ويمكن تحضيره بحشوات مختلفة .

المقادير :
6 عدد ورقات رقاق طري
2 كوب لبن مغلي ومحلى بالسكر
1/2 كوب سكر بودرة
1/2 كوب زبيب
1/2 كوب مكسرات مجروشة

1/2 كوب جوز هند
1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة حسب الرغبة
1/8 كيلو جبن موتساريلا

طريقة التحضير

نحضر صينية كبيرة وندهنها بالسمن باستخدام فرشاة
نقوم ببل الرقاق باللبن المغلي المحلى بالسكر ثم نرص 3 طباق فقط في الصينية ،وما بين كل طبقة واخرى ندهن بالسمن السائح
نوزع الجبن و المكسرات والزبيب والقرفة فوق طبقات الرقاق
نضع 3 طباق اخرى من الرقاق بعد بلها في اللبن ثم ندهن بين كل طبقة واخرى بالسمن السائح
نرش فوق الرقاق القليل من اللبن والسكر والقرفة
ندخل صينية الرقاق الحلو باللبن والسكر الفرن ونتركها حتى ينضج الرقاق ويصبح وجهه أحمر
نقوم بتقطيع الحلو باللبن والسكر ونضعه على أطباق التقديم ونقدمه

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