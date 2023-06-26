أستاذ دراما : كريم عبد العزيز من ملوك الأكشن ومتميز في كوميديا الموقف|فيديو

أكدت نسرين عبد العزيز أستاذ الدراما بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، أن الفنان كريم عبد العزيز من ملوك الأكشن، وهو من الفنانين المهتمين بالدراما الوطنية في الفترة الأخيرة ، بالإضافة أن كريم عبد العزيز له العديد من الأعمال السياسية و المرتبطة بالمخابرات المصرية.

كريم عبد العزيز متميز في كوميديا الموقف



وأضافت نسرين عبد العزيز خلال لقائها في برنامج "صباح البلد"المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفنان كريم عبد العزيز متميز في كوميديا الموقف.

إجتماع الفنان كريم عبد العزيز و الفنان كريم محمود عبدالعزيز يحقق نجاح



وأشار أستاذ الدراما بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق إلى أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، حالة مختلفة و إستثنائية، و الشاشة تحبه، مؤكداً أن إجتماع الفنان كريم عبد العزيز و الفنان كريم محمود عبدالعزيز في فيلم "بيت الروبي" سوف يحقق نجاح كبير.