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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الدكتور جمال سوسه
الدكتور جمال سوسه

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، على رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك . 
ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أى حالات مرضية ، مشدداً على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.
وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
من جانبه ، أوضح الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد ، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأشار الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

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