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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نستلهم منها قيم الفداء .. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء بها:

 بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى وأن يُعيده المولى عز وجل عليكم أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة ونستلهم منها معانى وقيم الفداء وحسن الجزاء .. لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء فى سبيل رفعة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه .. نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل .. يقيننا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين.. مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير .. يعُم على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

  وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

 

الأمة الإسلامية والعربية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة عيد الأضحى المبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي

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