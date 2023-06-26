أستاذ الآثار الإسلامية: القاهرة الخديوية تمتد من مصر القديمة حتى ميدان رمسيس|فيديو

أكد الدكتور محمد حسام الدين أستاذ الأثار الإسلامية، أن صدر قانون الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في عام 2006، وكان يتم تسجيل المباني ذات التراث المعماري المميز ، المتعلقة بحدث تاريخي ، وتكون وحده معمارية كاملة.

أستاذ الأثار الإسلامية:هذه المناطق بدأ تعميرها بعد الحملة الفرنسية



وأضاف محمد حسام الدين خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القاهرة الخديوية تمتد من مصر القديمة حتى ميدان رمسيس، و تشمل منطقة القصر العيني ، وجاردن سيتي، ومنطقة الوزارات.

وتابع أستاذ الأثار الإسلامية ،:" هذه المناطق بدأ تعميرها بعد الحملة الفرنسية، على يد إبراهيم باشا أبن محمد علي، و بعد ذلك الخديوي إسماعيل أنشأ القاهرة الحديثة "