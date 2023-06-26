وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء بها :

بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف .. منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير .. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين .. فى شتى أنحاء المعمورة .. سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.

وكل عــــــام وفضيلتكم بخـــــــير،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،