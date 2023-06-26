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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نستلهم منها معانى التضحية.. توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بعيد الأضحى

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

 جاء بها:

 بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن إذ نستوحى من هذه المناسبة المباركة معانى الإحتفاء والثواب لقيم التضحية والفداء والعطاء .. نستخلص اليقين الذى يدفعنا لإنجاز مستهدفات مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والإزدهار والرخاء .. من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات .. والسعى نحو المزيد من التكاتف والتلاحم لتبقى مصر الكنانة أبد الدهر .. بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة كريمة آمنة .

وكل عام وسيادتكم بخير ،

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق/ أسامة عســكر – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

 وكل عام وسيادتكم بخير ،

 

         

التضحية والفداء القائد العام للقوات المسلحة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيئة الشرطة عيد الأضحى المبارك

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