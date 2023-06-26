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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خير وبركة على الشعب المصرى.. وزير الداخلية يهنئ مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بعيد الأضحى

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة للدكتور/ محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف بمناسبة حلول عبد الاضحى المبارك.

جاء بها :

  يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية. 

       

 وكل عــام وفضيلتكم بخــــير ،

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور/شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية .

جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

       

  وكل عــام وفضيلتكم بخــــير ،، 

كما بعث اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بوزارة الداخلية .. جاء بها:

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

 إننا إذ نستعد لإستقبال تلك المناسبة المباركة ونستلهم منها معانى وقيم الإثابة عظيمة وجليلة .. نرجو أن تكون لنا دافعاً على بذل المزيد من العطاء والتضحية والفداء .. لبلوغ مسيرة العمل الأمنى أعلى درجات الجودة والإتقان .. نتوجه للمولى سبحانه وتعالى مبتهلين أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عــــام وأنتــم جميعـــــاً بخــــير .

الدكتور شوقي علام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية برقية تهنئة هيئة الشرطة حلول عيد الأضحى المبارك مفتي الجمهورية

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