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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تؤمن الحجاج الصغار بهذه الطريقة.. تفاصيل

صدى البلد

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بشؤون الحرمين أساور معصم اليد للزائر الصغير في المسجد الحرام.

وبحسب وسائل إعلام ، يأتي هذا ضمن مبادرة "حفاوة" التي تندرج ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطية الزهراني، استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارتها التابعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية وإرشاد وتوعية القاصدين بالمسجد الحرام للمواقع المكانية داخل المسجد الحرام وساحاته وتقديم خدمة أساور معصم اليد للزائر الصغير.

وأوضح أن الأساور فيها اسم الطفل وولي أمره ورقم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والإدارات بالمسجد الحرام بمختلف المجالات الاجتماعية.
 

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