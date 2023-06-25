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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل من الدفاع المدني في مشعر منى لاستقبال الحجاج

السعودية
السعودية

رفعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال الحجاج، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم.

وأكد الدفاع المدني السعودي، جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، حذرت الحجاج، اليوم الأحد، من أنه يجب تجنب السير بين المركبات داخل الأنفاق والممرات.

ونصح الدفاع المدني السعودي، الحجاج، عبر “تويتر”، بأهمية سلوك الطرق المهيأة للمشاة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، إن التزام الحجاج بترشيد استهلاك الغذاء والماء خلال أداء مناسك الحج مهم للغاية، حتى لا يكون هناك فائض يتم هدره.

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وأضافت وزارة البيئة السعودية، أن حجم النفايات التي تنتج في المملكة بسبب الهدر الغذائي، تصل إلى أربعة ملايين طنّ من الطعام سنويًّا، فيما يبلغ مقدار ما ينتجه الفرد من النفايات يوميًّا 1,6 كيلوجرام.

وأشارت إلى أن تقليل هذه الأرقام مسؤولية الجميع؛ من خلال الاهتمام بالمحافظة على البيئة، واتّباع الممارسات والسلوكيات البيئية السليمة.

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