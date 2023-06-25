عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

السعودية
السعودية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، الحجاج، اليوم الأحد، من أنه يجب تجنب السير بين المركبات داخل الأنفاق والممرات.

ونصح الدفاع المدني السعودي، الحجاج، عبر “تويتر”، بأهمية سلوك الطرق المهيأة للمشاة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، إن التزام الحجاج بترشيد استهلاك الغذاء والماء خلال أداء مناسك الحج مهم للغاية، حتى لا يكون هناك فائض يتم هدره.

وأضافت وزارة البيئة السعودية، أن حجم النفايات التي تنتج في المملكة بسبب الهدر الغذائي، تصل إلى أربعة ملايين طنّ من الطعام سنويًّا، فيما يبلغ مقدار ما ينتجه الفرد من النفايات يوميًّا 1,6 كيلوجرام.

السعودية.. أمير الرياض يشهد جنازة الأميرة العنود بنت سعود

السعودية تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج .. فيديو

وأشارت إلى أن تقليل هذه الأرقام مسؤولية الجميع؛ من خلال الاهتمام بالمحافظة على البيئة، واتّباع الممارسات والسلوكيات البيئية السليمة.

وحددت وزارة البيئة السعودية من خلال حملة "إنها طاهرة" التوعوية التي تشرف عليها مبادرة التوعية البيئية خلال موسم الحج الحالي، بعض التوجيهات والممارسات البيئية التي تسهم بشكل كبير في تقليل كميات الهدر الغذائي، والمحافظة على نعمتَي المأكل والمشرب.

المملكة المملكة العربية السعودية الحجاج السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

موضوعات متعلقة

بعد "تمرد" فاجنر.. مسؤول أمريكي: واشنطن توقعت "إراقة الدماء" في روسيا

الهجوم المضاد .. الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا

مجلس الدوما الروسي يكشف مصير مجموعة فاجنر بعد "التمرد".. تفاصيل

في حالة سكر .. عملاء بالمخابرات الأوكرانية يعتدون بالضرب على جنرال كبير

السعودية.. أمير الرياض يشهد جنازة الأميرة العنود بنت سعود

بشرط واحد .. إعلان عاجل من أردوغان بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

أول تعليق من سلوفاكيا وبولندا على تمرد مجموعة فاجنر في روسيا

ترشيحاتنا

روسيا تحبط محاولة أمريكية لإشعال حرب نووية في أوكرانيا .. تفاصيل

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

زيدان: أفتقد الأدرينالين بالبعد عن التدريب

إشارة إيجابية.. أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الهندي: زيارتي لمصر تاريخية.. وستضيف قوة جديدة للعلاقات

في متناول الجميع.. وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة للمصريين حول الأسعار قبل العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

نشر٨.. خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

والدته تدخلت سرا وهذا أجره في السنة.. مبابي يقترب من ريال مدريد

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ