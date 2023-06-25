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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج .. فيديو

السعودية
السعودية

أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات وبمسافة 4 كلم وبسرعة 30 كم في الساعة.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال المتحدث الرسمي لهيئة النقل السعودية، صالح الزويدي، إن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة هو تبني تقنيات النقل الحديثة والمساهمة في تفعيلها وتطبيقها في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "هدفنا هو توفير كل سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام هذه الحافلة تقدم لأول مرة في موسم الحج".

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة النقل السعودية، إلى أن الحافلة ذاتية القيادة تسير بسرعة 30 كم في الساعة.

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وأوضح الزويدي، أنه تم تخصيص كامل مسار رقم 6 بحيث تنقل الحجاج من داخل المشاعر المقدسة.

المملكة المملكة العربية السعودية الحجاج الهيئة العامة للنقل

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