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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذيرات هامة من السلطات لـ الحجاج بشأن الأغذية

السعودية
السعودية

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، إن التزام الحجاج بترشيد استهلاك الغذاء والماء خلال أداء مناسك الحج مهم للغاية، حتى لا يكون هناك فائض يتم هدره.

وأضافت وزارة البيئة السعودية، أن حجم النفايات التي تنتج في المملكة بسبب الهدر الغذائي، تصل إلى أربعة ملايين طنّ من الطعام سنويًّا، فيما يبلغ مقدار ما ينتجه الفرد من النفايات يوميًّا 1,6 كيلوجرام.

وأشارت إلى أن تقليل هذه الأرقام مسؤولية الجميع؛ من خلال الاهتمام بالمحافظة على البيئة، واتّباع الممارسات والسلوكيات البيئية السليمة.

وحددت وزارة البيئة السعودية من خلال حملة "إنها طاهرة" التوعوية التي تشرف عليها مبادرة التوعية البيئية خلال موسم الحج الحالي، بعض التوجيهات والممارسات البيئية التي تسهم بشكل كبير في تقليل كميات الهدر الغذائي، والمحافظة على نعمتَي المأكل والمشرب.

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ودعت الوزارة، الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلى أهمية تجنب الإسراف في الطعام والشراب، عملًا بتعاليم الدين الحنيف، مذكرة الحاج بأن يأخذ من الطعام بقدر حاجته وبالكمية التي تكفيه؛ حتى لا يتسبّب في هدر الفائض وحرمان غيره من هذه الكميات المهدرة، إلى جانب تنبيه الحاجّ بمشاركة مَن حوله في الطعام، والاحتفاظ بما يتبقى منه دون الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات بكميات كبيرة.

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