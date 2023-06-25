السعودية.. أمير الرياض يشهد جنازة الأميرة العنود بنت سعود

أدى أمير الرياض في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الميت على الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض عدد من الأمراء وجمع من المواطنين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة، الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس السبت صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاماً، وسوف يصلى عليها اليوم الأحد، بمكة المكرمة بعد صلاة الظهر في الحرم المكي الشريف”.