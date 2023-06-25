السعودية .. قرار عاجل من الملك سلمان بشأن أسر شهداء “عاصمة الحزم”

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف هذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم”.

وأضاف: “بلغ إجمالي من تم استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".