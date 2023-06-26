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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنظم دورة تدريبية دولية فى مجال مكافحة حرائق المبانى.. صور

الحماية المدنية
الحماية المدنية

اضطلعت الإدارة العامة للحماية المدنية بتنظيم دورة تدريبية متقدمة فى مجال (مكافحة حرائق المبانى) خلال الفترة من 11 – 22 يونيو 2023 ، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية ، حيث شارك فى الدورة عدد من المُتدربين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية (جمهورية أذربيجان – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية قيرغيزستان – الجمهورية اللبنانية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية – منغوليا – المملكة المغربية – جمهورية السنغال ) .

   تضمن المحتوى التدريبى للدورة ما يلى ( التعريف بمنظومة الحماية المدنية بالبلاد وإمكانياتها المواكبة لأحدث التجهيزات العالمية – القواعد الفنية المتبعة للتعامل مع حرائق المبانى – مواصفات الأجهزة والمعدات والمركبات المستخدمة فى مكافحة الحرائق – تشكيل فرق الإطفاء – تجهيزات الحماية الشخصية لرجل الإطفاء – الإسعافات الأولية أثناء حدوث الحرائق – إجراءات حماية المنشآت من أخطار الحريق – إستخدام المادة الرغوية فى مكافحة الحرائق – بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات التدريبية العملية والزيارات الميدانية .

وفى ختام فعاليات الدورة قام كلاً من اللواء  مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية ، وممثل المنظمة الدولية للحماية المدنية بتكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير ، وقامت المنظمة الدولية للحماية المدنية بمنح معهد تدريب الإدارة العامة للحماية المدنية شهادة تفيد إعتماد المعهد لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصين العاملين بأجهزة الحماية المدنية والدفاع المدنى بالدول الأعضاء بالمنظمة .

وأشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة مؤكدين أنها كان لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم .

 يأتى ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أواصر الصلة مع الدول الصديقة فى كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك وخاصة مجال تبادل الخبرات الأمنية وفى ضوء التعاون الأمنى مع تلك الدول لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الشرطى للكوادر الأمنية الدولية بهدف تحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية .

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الإدارة العامة للحماية المدنية الدورات التدريبية الزيارات الميدانية المرور والحماية المدنية المنظمة الدولية للحماية المدنية منظومة الحماية

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