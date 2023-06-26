بسبب العيد.. الضرائب : مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية

أوضحت" مصلحة الضرائب المصرية " أنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار لمدة ستين يوما ، وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ ٢٩ يونيو٢٠٢٣ ؛ وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٣ ، وذلك طبقًا للمادة (١٨) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.

وأشارت " مصلحة الضرائب المصرية " أن هذا القرار جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٢٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، مطالبة الممولين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًة إلى أنه يستطيع الممولون في أي وقت خلال فترة اجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية .

وأكدت المصلحة على حرصها على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، ومنها تقديم الإقرار الضريبي ، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ودعت " مصلحة الضرائب المصرية " كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين ، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات ، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .