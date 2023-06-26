استجابة لحماة الوطن: افتتاح المستشفى المصغر بطور سيناء

وافقت وزارة الصحة على الطلب المقدم من النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ باستغلال مبني الوحدة الصحية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لعمل غرفة عمليات جراحية وكذلك تشغيل عيادة الأسنان كحل مؤقت لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة لحين الانتهاء من تجديد المستشفى العام.

وأعرب اللواء طارق نصير عن خالص شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لسرعة الاستجابة لهذا الطلب باعتباره أحد المطالب الضرورية لأهالي مدينة طور سيناء وتساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي