محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان محمد رجب متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر محمد رجب بإطلالة مميزة ببدلة سوداء ونضارة من نفس اللون.

وقال الفنان محمد رجب، إن الفضل في نجاحه يعود إلى والده ووالدته في كل شيء في الحياة".

وأوضح محمد رجب خلال برنامج واحد من الناس “؛ أن والده كان موظفا في التليفزيون وحبه للفن كان بسبب ذهابه مع والده إلى ماسبيرو".

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، “كنت أصور فيلم الخلبوص وتوقف وذهبت معه إلى الحج وكنت بجواره ودعا لي دعوة جميلة ، وقلتها بمسلسل ضربة معلم وافتقدته بعد وفاته وتعلمت منه الجدعنة”.