كارمن سليمان تهنئ زوجها بعيد ميلاده على إنستجرام.. صور

هنأت الفنانة كارمن سليمان زوجها بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت كارمن سليمان عدة صور لهما، وكتبت"كل سنه وانت طيب ياحبيبي".

كشفت المطربة كارمن سليمان عن رأيها فى تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أم بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.



وأكدت كارمن سليمان أنها مطربة تريد التجديد ولكن فى إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاق فى تقديم أغاني مهرجانات.



وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهبيبن الموجودين على الساحة.



وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة فى الغناء، تتناسب مع طبقة صوتها، سوف تكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.