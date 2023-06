يوتيوب تنافس نتفليكس بخاصية جديدة لألعاب الأونلاين

تختبر إدارة شركة "جوجل" Google الأمريكية مبادرة ألعاب جديدة من خلال خاصية YouTube Playables وذلك بعد إعلان وفاة خدمة الألعاب السحابية "جوجل ستاديا" في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، أرسل موقع YouTube بريدًا إلكترونيا إلى الموظفين داخل المؤسسة خاص باختبار المشروع الجديد لتقديم الألعاب على المنصة ويبدو أن هذه الخطوة مستوحاة من Netflix والهدف هو منافستها بشكل مباشر، لأنها تقدم ألعابًا لمشتركيها مجانًا على نظامها الأساسي.

بالإضافة إلى منافسة نتفليكس، توافر الألعاب على منصة يوتيوب يمثل غزو جديد من دفق الفيديو عبر الإنترنت واستخدام التطبيق الشهير بطرق تتجاوز مقاطع الفيديو والأفلام والشورتس، أو الفيديوهات القصيرة على غرار مقاطع التيك توك.

ما هو مشروع YouTube Playables؟

وأرسلت إدارة "يوتيوب" بريدًا داخليًا إلى موظفيه لاختبار YouTube Playables. وفقًا للتقرير ، ستحتوي منصة YouTube Playables على ألعاب يمكن تشغيلها مباشرة داخل النظام الأساسي لمنصة يوتيوب، تمامًا مثل طريقة تشغيل ألعاب على منصة Netflix.

YouTube

وسيكون المنتج الجديد متاحًا على كل من YouTube على الويب وتطبيقات YouTube سواء من خلال نظام تشغيل الأندرويد Android أو "آي أو إس" iOS الحصري من آبل، أي أنك سوف تستمتع بالألعاب على اي نظام تشغيل مهما كان.

الجدير بالذكر أن Netflix تقدم ما مجموعه 17 لعبة على نظام التشغيل الأساسي، من أشهر الألعاب المقدمة This Is A True Story و Shatter Remastered و Into The Dead 2: Unleashed.

ومن ضمن الألعاب الأخرى التي حازت على شعبية كبيرة بين جماهير المنصة هي Dominoes Cafe و Teeter (Up) و Wonderputt Forever و Bowling Ballers و Asphalt Xtreme و Knittens و Hextech Mayhem: A League of Legends Story و Stranger Things: 1984 و Stranger Things 3: The Game و Card Blast و Krispee Street و Arcanium

وذكر موقع يوتيوب أن هناك العديد من الألعاب المصممة خصيصا لـ خاصية Playables. ومع ذلك ، لم تكشف عن أي لعبة باستثناء لعبة واحدة وهي Stack Bounce ، لعبة مدعومة بالإعلانات حيث يكسر اللاعبون طبقات من الطوب باستخدام كرة مرتدة. سياسة المنصة ستكون تقديم ألعاب مجانية على النظام الأساسي للجميع مجانًا ولكن مع الإعلانات.

على العكس من ذلك ، تقدم "نتفليكس" الألعاب مجانًا ، ولكن يحتاج المستخدمون إلى الاشتراك في إحدى الخطط وبالتالي هي ليست مجانية تماما ولكنها تعتبر جزءا من الباقة.

وأثبتت ألعاب Netflix نجاحها مع منصة OTT ، يبقى أن نرى كيف سوف يتم تشغيل YouTube Playables على أرض الواقع لصالح "جوجل" وهل بالفعل ستكون منافسا وندا قويا لألعاب نتفليكس؟.