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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وراء الكواليس.. الكشف عن اعترافات صادمة من قادة الناتو بشأن الصراع الروسي

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

قال السياسي الأمريكي، والناشط في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، إن قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اعترفوا سرا بأنهم عانوا من كارثة بسبب الصراع مع روسيا.

وكتب بركة، في تغريدة علي “تويتر”، إن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مخطئ أو يكذب عندما يدعي أن حلف الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى في التاريخ”.

وأضاف: "وراء الكواليس، يعترف بعض أعضاء التحالف بالكارثة بسبب دعم الخطط العسكرية الأمريكية ضد روسيا".

وانتقد بركة مرارا السياسة الخارجية لأمريكا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن واشنطن وبروكسل استخدمتا اتفاقيات “مينسك” بشأن دونباس كحيلة لإعداد أوكرانيا للأعمال العدائية مع روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن تمرد قوات فاجنر في روسيا يظهر أن موسكو ارتكبت خطأ استراتيجيًا بشن حرب على أوكرانيا.

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وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح ستولتنبرج للصحفيين خلال زيارة إلى ليتوانيا أن "الأحداث التي وقعت في نهاية الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبه الرئيس فلاديمير بوتين بضمه لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف أنه "مع استمرار روسيا في هجومها، من الأهمية بمكان مواصلة دعمنا لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية.

حلف شمال الأطلسي الناتو روسيا بايدن حلف الناتو

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