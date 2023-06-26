روسيا .. تحرك عاجل من بوتين بشأن أسعار النفط

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.

واليوم الاثنين، قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يوميًّا، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 في المئة بحلول عام 2045.

من جانبه، دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناص اليوم، المعنيين بشؤون الطاقة في قارة آسيا للتعبير عن أولوياتهم واحتياجاتهم بشكل أكثر تأثيرًا لتنعكس بصيغة أوضح في النقاشات العالمية لتحولات الطاقة.

وشجّع الناصر في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر آسيا للطاقة، الدول الآسيوية لتتبنّى نهجًا يعكس أولوياتها في هذا المجال، مؤكدًا طموح أرامكو السعودية للمساعدة في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الطاقة والحلول الأكثر استدامة.

وقال الناصر: "عندما يتعلق الأمر بتحوّل الطاقة، لا أعتقد أن مصالح هذه المنطقة الحيوية الاجتماعية والاقتصادية تنعكس بشكل كافٍ على مسيرة تحوّلات الطاقة العالمية، ولا على سياسات التحوّل الحالية أيضًا .. يجب أن يتناسب صوت التحوّل لدى آسيا مع وزنها الاقتصادي الكبير وتأثيرها العالمي".

وأضاف "نعمل على مضاعفة جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في آسيا، والذي يشمل موادًا كيميائية، وموادًا متطورة، وزيوت التشحيم، والطاقة الجديدة بكربون أكثر انخفاضًا والمدعومة بتقنيات متقدمة، ومضاعفة هذه الاحتياجات باعتبارها "المصدر الشامل" لآسيا والذي يهدف أيضًا إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والقدرة على إتاحتها بتكاليف معقولة، مع الحرص الكبير على الاستدامة البيئية".

