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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحداث روسيا تقود النفط لارتفاع كبير

صدى البلد

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، مطلع الأسبوع الجاري، ما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم، وفقا لوكالة "رويترز".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 74.80 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 70.04 دولار للبرميل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، اليوم الاثنين إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند.

وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".

وتابع "رغم مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، لا سيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام".

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