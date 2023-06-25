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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من مرشح لرئاسة أمريكا بشأن تمرد فاجنر في روسيا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، ويل هيرد، اليوم الأحد، إنه كان ينبغي على الولايات المتحدة التخطيط مع حلفائها وأوكرانيا بشأن طرق الاستفادة من الفوضى الداخلية التي تحدث في روسيا.

وفي مقابلة مع شبكة “ إيه بي سي” الأمريكية، قال هيرد، إنه “يشعر بخيبة أمل لرؤية استجابة إدارة بايدن للوضع يحدث في روسيا”، مضيفا أن “الصراع بين الكرملين ومجموعة فاجنر، كان ينبغي أن يكون فرصة للولايات المتحدة وحلفائها للاستفادة من الوضع”.

وأضاف هيرد: “عندما يكون هناك عدم يقين وفوضى، فهذه في الواقع فرصة لنا لمضاعفة أصدقائنا. كما تعلمون، أن لدينا تقارير استخباراتية تشير إلى أن هذا كان سيحدث، وكان ينبغي أن نخطط مع حلفائنا، وكان ينبغي أن نخطط مع الأوكرانيين حول كيفية الاستفادة من هذه الفرصة”.

وقال: “يجب أن ندعم الأوكرانيين أكثر… أعتقد أن هذا يذهب إلى حد القيام بمنطقة حظر جوي ومساعدتهم على فرض منطقة حظر جوي”.

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وأوضح هيرد، أنه “يشعر بالإحباط من مفهوم الموضة القديم للتصعيد”، مشيرا إلى أن “إدارة بايدن ذكرت سابقا عدم مساعدة الحلفاء بسبب المخاوف من تصعيد الوضع المستمر”.

وقال المرشح الرئاسي الأمريكي: “يجب علينا نتعلم من ذلك. وانظروا، ليس جو بايدن فقط، إنه أمر مؤسف، سياسة المرشحان الجمهوريان الرئيسيان دونالد ترامب ورون ديسانتيس بشأن أوكرانيا خاطئة”.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

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