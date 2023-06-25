قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد "تمرد" فاجنر في روسيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إنه يتابع الوضع حول محاولة التمرد في روسيا بقلق، ويدعو الأطراف المعنية إلى عدم السماح بمزيد من التوتر.

وذكرت الخدمة الصحفية للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "يتابع الأمين العام التطورات في روسيا بقلق… وهو على علم بآخر التقارير عن التدابير الرامية إلى الحد من التوتر”.

وأضافت: “يدعو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التصرف بمسؤولية من أجل تجنب المزيد من التوتر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

وقال بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وبالأمس، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".