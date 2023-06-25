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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الدوما الروسي يكشف مصير مجموعة فاجنر بعد "التمرد".. تفاصيل

مجموعة فاجنر
مجموعة فاجنر

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، اليوم الأحد، إنه يجب إصدار تشريعات لتنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة.

وأضاف كارتابولوف، أنه “لا يجب حظر شركة فاغنر لأنها مؤهلة وجاهزة للقتال”.

وتابع رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: “مصير شركة فاجنر الروسية غير محدد حتى الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

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وقال بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وبالأمس، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

الدوما الروسي فاجنر روسيا بوتين الكرملين

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