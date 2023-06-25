أول تعليق من سلوفاكيا وبولندا على تمرد مجموعة فاجنر في روسيا

قالت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا، اليوم الأحد، إنه من الضروري مراقبة التطورات في روسيا، مشيرة إلي أن الوضع في موسكو لا يهدد بلدها.

وكتبت تشابوتوفا، على “فيسبوك”، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس البولندي، أندريه دودا: "على الرغم من حقيقة أنه لا بولندا ولا سلوفاكيا في خطر مباشر، فقد اتفقنا على ضرورة مراقبة الأحداث عن كثب في المستقبل".

وأضافت أنه خلال المحادثة الهاتفية، ناقش الطرفان الوضع المتطور في روسيا وبيلاروس والتأثير المحتمل على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

وقال بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وبالأمس، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".