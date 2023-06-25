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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متمردو فاجنر يعودون إلى الثكنات بعد تحد غير مسبوق لـ بوتين.. تقرير

قوات فاجنر
قوات فاجنر

انسحب متمردون روس مدججون بالسلاح من مدينة روستوف بجنوب روسيا بين عشية وضحاها بموجب اتفاق نزع فتيل تحد غير مسبوق لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين وأوقف تقدمهم السريع نحو موسكو.

وعاد مقاتلو مجموعة فاجنر إلى قواعدهم مقابل ضمانات بسلامتهم ، وسينتقل القائد ، يفغيني بريغوزين ، إلى بيلاروسيا ، وفقًا للاتفاق الذي توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومع ذلك ، فإن التمرد المجهض يثير تساؤلات كبيرة حول قبضة بوتين على دولة يحكمها بيد من حديد لأكثر من عقدين. وقال وزير الخارجية الإيطالي إن ذلك حطم 'أسطورة' الوحدة الروسية.

ولم يدل بوتين بأي تصريحات علنية منذ إبرام الاتفاق لتهدئة الأزمة.

ونشر التلفزيون الحكومي ، الأحد ، مقتطفات من مقابلة قال فيها بوتين إنه يعطي أولوية قصوى للصراع في أوكرانيا وإنه على اتصال دائم بوزارة الدفاع. لكن يبدو أن المقابلة مسجلة قبل التمرد ولم يشر إلى أحداث السبت.

وقال التلفزيون الرسمي أيضا إن بوتين سيحضر اجتماع مجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل دون الخوض في التفاصيل.

وشوهد بريجوزين (62 عاما) وهو يغادر المقر العسكري في منطقة روستوف - على بعد مئات الأميال جنوب موسكو - في ساعة متأخرة من مساء السبت في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. ولم يتضح على الفور مكان وجوده يوم الأحد.

وعبر زعماء غربيون عن قلقهم إزاء الاضطرابات في روسيا التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. وقالت وزارة الخارجية في موسكو يوم الأحد إن الصين - وهي حليف رئيسي لبوتين - أعربت عن دعمها للقيادة الروسية.

لم تعلق الصين علنا ​​على التمرد. ويزور دبلوماسي روسي كبير بكين يوم الأحد لإجراء محادثات رفيعة المستوى.

وقال بريغوزين ، وهو حليف سابق لبوتين ومدان سابق خاضت قواته أكثر المعارك دموية في الحرب التي استمرت 16 شهرًا في أوكرانيا ، إن قراره بالتقدم نحو موسكو كان يهدف إلى إبعاد القادة الروس الفاسدين وغير الأكفاء الذين يلومهم على إفشال الحرب.

بعد الاستيلاء على روستوف - المركز اللوجستي الخلفي الرئيسي للغزو الروسي لأوكرانيا - سار المرتزقة على بعد مئات الأميال شمالًا فيما وصفه بريغوزين بـ 'مسيرة من أجل العدالة' ، ونقلوا الدبابات والشاحنات المدرعة وحطموا الحواجز التي أقيمت لمنعهم من قبل. تم التوصل إلى اتفاق الانسحاب.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة روستوف خلال الليل أن المرتزقة ينسحبون في قافلة من العربات المدرعة والدبابات والمدربين على أصوات هتافات وهتافات 'فاغنر' وإطلاق نار احتفالي من السكان.

وتمكنت رويترز من التحقق من موقع الفيديو لكن ليس من تاريخ تصويره.

صاحت امرأة 'اعتنوا بأنفسكم'.

وساد الهدوء موسكو يوم الأحد ، مع إغلاق الميدان الأحمر ، لكن لم يكن هناك دليل يذكر على زيادة الأمن. تم إعلان يوم الاثنين على أنه يوم عطلة لإتاحة الوقت لتسوية الأمور.

كانت العاصمة قد طلبت من السكان البقاء في منازلهم ونشرت جنودها استعدادًا لوصول المرتزقة ، الذين بدا أنهم لم يواجهوا مقاومة تذكر من القوات المسلحة النظامية.

وقال القائد أبتي علاء الدينوف في تسجيل مصور على موقع تلغرام إن القوات الخاصة الشيشانية التي انتشرت في منطقة روستوف لمقاومة تقدم المرتزقة تنسحب أيضا إلى حيث كانوا يقاتلون في أوكرانيا.

صفقة توسطت
وبموجب الاتفاق ، الذي تم التوصل إليه بوساطة في وقت متأخر يوم السبت ، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن القضية الجنائية المرفوعة ضد بريغوزين بتهمة التمرد المسلح ستُسقط ، وأن بريغوزين سينتقل إلى بيلاروسيا ، ولن يواجه مقاتلو فاجنر الذين احتشدوا من أجل قضيته أي إجراء ، اعترافًا منهم. الخدمة السابقة لروسيا.

وقال بيسكوف إن لوكاشينكو عرض التوسط بموافقة بوتين لأنه كان يعرف بريجوزين شخصيا منذ حوالي 20 عاما.

في خطاب متلفز خلال دراما السبت ، قال بوتين إن التمرد وضع وجود روسيا ذاته تحت التهديد ، وتعهد بمعاقبة من يقفون وراء التمرد والتشابه مع فوضى عام 1917 التي أدت إلى الثورة البلشفية.

رفض بيسكوف الإفصاح عما إذا كان قد تم تقديم تنازلات لبريغوزين ، بخلاف ضمانات السلامة له - وهو أمر قال إن بوتين أعطى كلمته ليؤكد له - ولرجال بريغوزين ، لإقناعه بسحب جميع قواته.

واتهم بريغوزين منذ أشهر وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف بعدم الكفاءة وحجب الذخيرة عن مقاتليه أثناء معاركهم للاستيلاء على باخموت في أوكرانيا.

نمت فاغنر ، التي تضم رجالها في أوكرانيا آلاف السجناء السابقين الذين تم تجنيدهم من السجون الروسية ، لتصبح شركة دولية مترامية الأطراف مع مصالح التعدين والمقاتلين في أفريقيا والشرق الأوسط.

هذا الشهر ، تحدى بريغوزين أوامر توقيع عقد يضع قواته تحت قيادة وزارة الدفاع. وشن التمرد يوم الجمعة بعد أن زعم ​​أن الجيش قتل بعض رجاله في غارة جوية. ونفت وزارة الدفاع ذلك.

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة مع صحيفة Il Messaggero الإيطالية نُشرت يوم الأحد ، إن بوتين خلق الظروف لانتفاضة السبت بالسماح لبريغوجين ببناء مثل هذا الجيش الخاص الهائل.

وقال تاجاني 'أسطورة وحدة روسيا بوتين انتهت. هذا التصعيد الداخلي يقسم الانتشار العسكري الروسي. إنها النتيجة الحتمية عندما تدعم وتمول فيلق من المرتزقة'.

'هناك شيء واحد مؤكد: الجبهة الروسية أضعف من الأمس. آمل أن يكون السلام الآن أوثق'.

جاء التمرد بعد أسابيع فقط من بدء أقوى حملة هجوم مضاد في أوكرانيا منذ غزو موسكو في فبراير من العام الماضي.

قال الحاكم المحلي ، الأحد ، إن القوات الروسية قصفت مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا ، ما أسفر عن مقتل مدني.

البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التمرد المسلح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرئيس فلاديمير بوتين ألكسندر لوكاشينكو القوات الخاصة القادة الروس بيلاروسيا فلاديمير بوتين

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