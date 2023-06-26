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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عكاشة: أزمة قوات فاجنر خلفت هزة عميقة في المؤسسة العسكرية الروسية.. فيديو

خالد عكاشة
خالد عكاشة

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن الأزمة التي واجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مدار الساعات الماضية بعد تمردًا مسلحًا وإشتباكات رئيس منظمة المرتزقة لمجموعة فاجنر إلى «مسيرة العدالة» ورغم إنتهائها  بحلحلة  بلاروسية لكنها  تطرح تساؤلاً مفتوحاً وسيبقى حول التداعيات حتى تتضح الأمور بالرغم من الوساطة البلاروسية الناجحة التي أسهمت في تقويض التداعيات المتسارعة بعد وصول  قوات فاجنر لتخوم العاصمة موسكو وإسقاط مروحيات للجيش الروسي ومقتل عدد كبير من الطيارين والمقاتلين الروس.

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مشدداً  خلال  مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أن إستمرار تداعيات الأمس كاد أن يؤدي إلى نوع من الانزلاق المحتمل في مواجهات مباشرة مفتوحه بين الجيش الروسي وقوات فاجنر".


وحول تداعيات الأمس وتأثيره على النظام الروسي قال : "ما صنعه يفجيني بريجوجين إستطاع من خلاله  أن يصيب النظام الروسي والمؤسسة العسكرية الروسية بهزة عميقة وعنيفة وهي أزمة غير مسبوقة لم تتعرض لها موسكو حتى على مدار الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ أكثر من عام وهي هزة ليست بالسهلة بالاخص للنظام الروسي  نظراً لارتباط قائد فاجنر بعلاقات مباشرة بالرئيس الروسي فلادمير بوتين والكريملين والجميع في كل العالم يعلم ذلك ".


وأوضح أن مدرسة الآراء التي ترى أن بوتين نجح في راب الصدع وحلحلة الأزمة سريعاً دون الانزلاق في مواجهات مباشرة يحسب للرئيس الروسي لكنه في ذات الوقت لا يقلل من عمق الجرح والصدمة التي تعرض لها النظام الروسي.

الإعلامية لميس الحديدي الجيش الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة موسكو العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات العميد خالد عكاشة المقاتلين الروس

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