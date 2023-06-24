اندلاع حريق بمصفاة لتكرير النفط في ضواحي فورونيج 

قال حاكم فورونيج، ألكسندر جوسيف، اليوم السبت ، إن النار اشتعلت في خزان وقود في مصفاة نفط قريبة من مدينة فورونيج الروسية، وانه يجري إخماد النار بها الآن، وفق ما ذكرت قناة سي إن إن.



لفت الحاكم، إلى أنه في فورونيج ، يتم إطفاء النار في خزان وقود مشتعل في مستودع نفط .

أشار إلى أن أكثر من 100 رجل إطفاء و 30 مركبة في الموقع.

وقال جوسيف في بيان "حسب البيانات الأولى لا يوجد ضحايا".

ولم يقدم أي تفسير لسبب الحريق ، لكن عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مروحية عسكرية على الأقل في المنطقة.

لكن كان مقاتلو شركة فاجنر العسكرية الخاصة في المنطقة، وفقًا لمقاطع فيديو أخرى تم تحديدها جغرافيًا.

نشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطع فيديو لحواجز على الطرق حول مدينة فورونيج، والذي يبدو أنه كان هدفًا لوحدات فاجنر التي تتحرك شمالًا من روستوف أون دون.