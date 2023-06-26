زيلينسكي يزور قوات الجيش الأوكراني بالخطوط الأمامية في دونيتسك.. فيديو

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الاثنين"، منطقة دونيتسك على خط المواجهة في شرق بلاده، والتي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه، زار زيلينسكي الوحدات العسكرية المشاركة في قتال عنيف حول مدينة باخموت، والتقى بالجنود الذين يسترخون في محطة وقود على الطريق السريع.

وأعلن الرئيس الوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس أنه أجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، مشيرا إلي أن المحادثة كانت إيجابية.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة علي “تويتر”: “ناقشنا مسار الأعمال العدائية والعمليات الجارية في روسيا.. يجب على العالم الضغط على روسيا حتى يتم استعادة النظام الدولي”.

وأضاف: “أود أن أشكر الرئيس الأمريكي، علي دعمه الذي لا يتزعزع لـ أوكرانيا”.

وأكد زيلينسكي، أنه “من المهم زيادة المزيد من القدرات لحماية سماءنا… وفي هذا السياق، شكرته أيضا على دعم تحالف الطائرات المقاتلة”.