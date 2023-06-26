تمرد.. زيلينسكي يواجه اتهامات خطيرة في أوكرانيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اغتصب السلطة في البلاد ولا يزال يسيطر عليها بشكل غير قانوني.

وقال سوسكين: "من الضروري إجراء انتخابات للمجلس الأعلى ، وإذا رفض زيلينسكي القيام بذلك ، فقد ارتكب تمردا واغتصابا للسلطة”.

وأضاف أن “زيلينسكي يمدد بشكل غير قانوني الأحكام العرفية في البلاد، بسبب تأجيل أي انتخابات في أوكرانيا، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وبالتالي يسمح لنفسه بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى والاستمرار في فرض ديكتاتوريته”.

وأشار سوسكين، إلي أن الوقت قد حان لشعب أوكرانيا لتصحيح الأوضاع في البلاد وإجراء تغييرات على الحكومة الحالية.