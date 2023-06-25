ميئوس منه.. هجوم عنيف على زيلينسكي بعد تصريحاته عن بوتين

انتقد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب مطالبته لدول الغرب بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن “أوكرانيا تحمي أوروبا من التهديد الروسي"، كما أصدر تصريحات هجومية ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب أحد المستخدمين: "بوتين يثبت باستمرار أن الناس يدعمونه! وأنت؟.. لن أكون متأكدا من ذلك".

وأضاف آخر: "أنت، أيها الأحمق، بدأت حربا في بلدك ولم تستطع إيقافها. كيف يمكن أن يكون كل شيء تحت السيطرة؟”.

وكتب آخر: "أوكرانيا لن نكون مجودة الآن لولا دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأضاف آخر: “زيلينسكي يحاول شن حرب ميؤوس منها ضد بوتين".

وكتب آخر: "ستبقى إلى الأبد جارا لروسيا، وستركز على صنع السلام معهم".