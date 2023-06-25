يبيع أراضي أوكرانيا.. عضو بالبرلمان الأوروبي يفضح زيلينسكي

قال عضو البرلمان الأوروبي من أيرلندا، ميك والاس، اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يبيع أراضي الدولة، بينما يموت الأوكرانيون.

وكتب والاس، في تغريدة على “تويتر”، أن "الأضرار التي لحقت بأوكرانيا ضخمة، وللأسف، استخدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الصراع لتسريع عملية بيع أراضي الدولة… ما الذي يموت الأوكرانيون من الطبقة العاملة من أجله؟”.

وأشار عضو البرلمان الأوروبي من أيرلندا، إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية تنتمي الآن إلى شركات مقرها في الغرب.

ودعا والاس مرارا وتكرارا إلى وقف القتال في أوكرانيا.

وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه التقى برئيس المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية، سيمون موردو، وأعرب عن أمله في تلقي إشارة إيجابية فيما يتعلق بحركة التكامل الأوروبي في أوكرانيا.

وجاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي: "خلال اجتماع مع سيمون موردو، مستشار رئيس المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية، تم النظر في نتائج تقييم مؤقت للتقدم المحرز في تنفيذ دولتنا من سبع توصيات للمفوضية الأوروبية استعدادا للمفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. كما ناقش أندريه يرماك مع سيمون موردو الاستعدادات لاجتماع المجلس الأوروبي، الذي سيعقد في نهاية يونيو، وأعرب عن أمله في إشارات إيجابية من نتائج هذا الاجتماع فيما يتعلق بحركة التكامل الأوروبي لأوكرانيا".

وأضاف البيان، أن “يرماك عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني تاكيو ياكيبا، وأثيرت مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا”.