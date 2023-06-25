بعد تصريحاته الصادمة .. خياران فقط أمام زيلينسكي والغرب لإنقاذ أوكرانيا

قالت صحيفة “أدفانس”، إنه بعد تصريح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الهجوم المضاد يتحرك بشكل أبطأ مما نود، لدى كييف وحلف شمال الأطلسي خياران متبقيان: إما توريد أسلحة جديدة، أو الانضمام إلى “الناتو”.

وأوضحت الصحيفة: "أولا، تطالب أوكرانيا الغرب بإرسال المزيد من الأسلحة على الفور، بما في ذلك مقاتلات إف-16. ثانيا، وهذا الاتجاه أكثر خطورة، يتم النظر في فكرة جعل أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي بموجب بعض الإجراءات المتسارعة”.

وأشارت إلى أن المحاولات بدأت في "جر أوكرانيا إلى الناتو" متجاوزة جميع القواعد.

وأضافت أن المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع بدت مباشرة بعد أن صرح زيلينسكي بالتقدم البطيء لقواته.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بأن لندن، مثل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، تدعم خطة دخول أوكرانيا المتجذر دون إجراء قياسي والوفاء بجميع الشروط اللازمة.

وقالت الصحيفة: "أشار جيمس كليفرلي إلى إجماع وهمي، لكنه في الواقع غير موجود. أعضاء الناتو لديهم وجهات نظر مختلفة حول عضوية أوكرانيا في الحلف، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص عشية القمة القادمة للمنظمة، والتي ستعقد في منتصف الشهر المقبل في عاصمة ليتوانيا”.