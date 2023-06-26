كلام نهائي.. سيف جعفر يحسم موقفه بشأن العودة للزمالك

أعلن الناقد الرياضي عبد الحميد جلال أن سيف جعفر عقد جلسة مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز .

وكتب جلال من خلال حسابه على فيس بوك :" سيف جعفر عقد جلسة في منزل عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز ".

وتابع :" أكد سيف خلال الجلسة أنه لن يعود لـ الزمالك ومتمسك بتوقيعه لفريق بيراميدز بعدما حصل على مقدم التعاقد بشكل رسمي ".

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو له عبر قناة الزمالك أن عدد جماهير الزمالك ليست ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف مشجع ولكنها تصل لـ 150 مليون مشجع في مصر فقط.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ عريق ولديه جماهير ومشجعون في جميع أنحاء العالم.

وعن أزمة سيف فاروق جعفر فأكد أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول “أنا حزين عليه”.