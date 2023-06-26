مفاجأة.. محاولات للصلح بين سيف جعفر وإدارة الزمالك

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وجود محاولات للصلح بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سيف فاروق جعفر وإدارة نادي الزمالك بعد توقيع سيف جعفر لنادي بيراميدز.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" خاص.. رغم إعلان الزمالك للعقوبات.. مقربون داخل نادي الزمالك يحاولوا الصلح مع الإدارة وسيف جعفر وعودة اللاعب للتدريبات والاستفادة منه لنهاية الموسم ".

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو له عبر قناة الزمالك أن عدد جماهير الزمالك ليست ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف مشجع ولكنها تصل لـ 150 مليون مشجع في مصر فقط.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ عريق ولديه جماهير ومشجعين في جميع أنحاء العالم.

وعن أزمة سيف فاروق جعفر أكد أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول “أنا حزين عليه”.