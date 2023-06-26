عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. محاولات للصلح بين سيف جعفر وإدارة الزمالك

صدى البلد

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وجود محاولات للصلح بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سيف فاروق جعفر وإدارة نادي الزمالك بعد توقيع سيف جعفر لنادي بيراميدز.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" خاص.. رغم إعلان الزمالك للعقوبات.. مقربون داخل نادي الزمالك يحاولوا الصلح مع الإدارة وسيف جعفر وعودة اللاعب للتدريبات والاستفادة منه لنهاية الموسم ".

txt

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

txt

بلاش إهانة .. معلق رياضي يوجه رسالة للزمالك بشأن سيف جعفر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو له عبر قناة الزمالك أن عدد جماهير الزمالك ليست ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف مشجع ولكنها تصل لـ 150 مليون مشجع في مصر فقط.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ عريق ولديه جماهير ومشجعين في جميع أنحاء العالم.

وعن أزمة سيف فاروق جعفر أكد أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول “أنا حزين عليه”.

أحمد حسن ازمة سيف جعفر اعلان الزمالك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

ترشيحاتنا

مفاجأة.. المجر تكشف شرط قبول انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

يوم عرفة .. اعرف ثواب صيامه ودعاء النبي فيه

متى يوم عرفة 2023؟.. باقي 600 دقيقة لتفتح السماء أبوابها فاستعد

الأزهر يعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

اتفاق إسرائيلي بريطاني على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. لماذا ألقي روسي بنفسه من أتوبيس أثناء سيره ؟

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ