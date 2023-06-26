بلاش إهانة .. معلق رياضي يوجه رسالة للزمالك بشأن سيف جعفر

طالب أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير بعدم توجيه إهانات الي الثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه لاعبا نادي الزمالك بعد أزمة عدم تجديد عقودهما والرحيل الي نادي بيراميدز.

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بخصوص سيف جعفر عاتبوا أنفسكم على عدم إدارة ملف التجديد له وليوسف نبيه بالشكل الصحيح ورجاء عدم التقليل منهم او إهانتم تمنّوا لهم التوفيق فى النهاية هم أبناء. ( أبناء ورموز ) الزمالك بيهم و من غيرهم الزمالك كبير وسيبقى.

أزمة سيف جعفر والزمالك تشتعل

اشتعلت أزمة سيف جعفر نجم نادي الزمالك عقب توقيع عقود انضمامه إلي نادي بيراميدز فى الميركاتو الصيفي وسط غضب جارف من قبل إدارة القلعة البيضاء.

وما زاد من الأزمة، الاتهامات التي تواجه سيف جعفر بسرقة العقود بعد تلويح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتقديم بلاغ إلي النائب العام.

بيراميدز دخل على خط أزمة سيف جعفر ورفض التفريط في اللاعب وأكد لإدارة نادي الزمالك على تقديم طلب بشراء اللاعب من النادي السماوي.

صدى البلد يستعرض أزمة سيف جعفر والاتهامات من قبل الزمالك بسرقة العقود.

أزمة سيف جعفر والزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع سيف فاروق جعفر لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد اللاعب.

مرتضى منصور يعلق على أزمة سيف جعفر

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو له عبر قناة الزمالك أن عدد جماهير نادي الزمالك ليست ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف مشجع ولكنها تصل لـ 150 مليون مشجع في مصر فقط.

وأضاف المستشار مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ عريق ولديه جماهير ومشجعون في جميع أنحاء العالم.

وعن أزمة عدم تجديد عقود سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك ورحيله الي نادي بيراميدز فأكد أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول “أنا حزين عليه”.