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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهى تمامًا .. شوبير : قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات أزمة سيف فاروق جعفر نجم الزمالك عقب توقيعه لـ بيراميدز. 

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن الزمالك اتخذ قرارا عاجلا بشأن اللاعب وهو غلق الملف نهائيا والتركيز على التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأضاف شوبير أن سيف فاروق جعفر وقع بالفعل علي عقود انضمامه لبيراميدز وسينضم للفريق مشددا أن الأمر انتهي تماما. 

 

وتابع شوبير أن الزمالك يسعي حاليا للتعاقد مع نجوم جدد لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل مشاركته في البطولة العربية.

احمد شوبير الأهلى البطولة العربية الزمالك الإعلامي أحمد شوبير بيراميدز

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