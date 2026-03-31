تعليم بني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لريادة الأعمال والشمول المالي لـ5000 متدرب

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام محافظة بني سويف ، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية ، وتحت إشراف " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف _المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محور المجتمع وبناء الإنسان للاستثمار في الثروة البشرية والذي يتطابق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.

حيث أشار محمد بدر وكيل وزارة التعليم إلى متابعته" اليوم" لفعاليات البرنامج الذي يستهدف 5000 متدربا من العاملين بقطاع التعليم من 5 مراكز ( الواسطى ،ناصر ، بني سويف ، ببا ، الفشن) وهي مراكز حياة كريمه وذلك تنسيقامع وحدة السكان المركزية بالمحافظة في حضور الأستاذ محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة ، غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ، سيد فؤاد الجبالي مدير التعليم الثانوي، ، وأعضاء مكتب المحافظ وحدة السكان المركزية كلا من نيره نبيل، هاجر حسين.

وأوضح " بدر" أن البرنامج يهدف إلى دعم وتمكين الشباب في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي ،موجها بضرورة الاستفادة منه ومن كافة التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي .

من جهته أشار مدير وحدة السكان بالمحافظة أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ اللواء " عبدالله عبدالعزيز "وبإشراف من نائبه "بلال حبش"، وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ،حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 5000 متدرب بواقع 1000 متدربا من كل مركز من المراكز المستهدفة من البرنامج، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري

فيما أضافت مدير إدارة التدريب بمديرية التعليم "غادة عبدالرؤوف" بأنه تم التنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة واختيار القاعات التدريبة المناسبة وتوفير كافة الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب واستيعاب 5000 متدربا (معلمين وإداريين ومجالس أمناء وطلاب ) من مختلف الإدارات التعليمية المستهدفة من البرنامج التدريبي والذي يأتي في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.