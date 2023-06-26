الزمالك يفاوض وبيراميدز الأقرب.. الأهلي ينافس لضم أشرف بن شرقي| تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة، عن تطورات المفاوضات مع لاعب الزمالك السابق، أشرف بن شرقي، المحترف بالدوري الإماراتي من قبل 3 أندية مصرية خلال الميركاتو الصيفي.

وقال “زادة”، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “النجم المغربي أشرف بن شرقي تلقى 3 عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز”.

أضاف أحمد هاني زادة: لكن يبقي عرض نادي بيراميدز أكثر جديه في ضم أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق بعد رغبة سالم الشمسي في بناء فريق قوي قادر علي حصد الدوري المصري العام القادم.

استطرد هاني زادة “العائق الوحيد أمام عودة بن شرقي للقاهرة هي أسرته، لكن اللاعب أولويته لنادي الزمالك ثم بيراميدز”.

مفاوضات بين الزمالك وبن شرقي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاوضات مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي من أجل عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، سافر إلى الإمارات، من أجل التفاوض على عودة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى ".

وأضاف:" عقد اللاعب المغربي مع نادي الجزيرة الإماراتي، قيمته كبيرة ويصل إلى 2.2 مليون دولار سنويا واللاعب يحب أن يتواجد في الإمارات، حتى لو لم يشارك في المباريات، طالما يحصل على مستحقاته المالية".

واختتم: “اللاعب رحب بالعودة للزمالك والتنازل عن 500 ألف دولار، ليحصل على مليون ونصف دولار، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل يتناسب هذا المبلغ مع إمكانيات الزمالك المالية في الوقت الحالي”.

