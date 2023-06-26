هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟ يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

شهدت الألفية الجديدة 4 أزمات من العيار الثقيل داخل جدران النادي الأهلي والزمالك حول انتقال نجوم قطبي الكرة المصرية والتخلي عن الانتماء عبر الاحتراف فى أندية أوروبا وبالدوري المصري.

وبات الانتماء موضة قديمة لدى لاعبي النادي الأهلي والزمالك وأصبحت لغة المال التي تسيطر على مجريات الأمور باعتباره لغة الاحتراف.

صدى البلد يسلط الضوء على أزمات 4 نجوم في النادي الأهلي والزمالك تخلوا عن الانتماء ورفعوا شعار المال أولا.

عصام الحضري والانفصال عن الأهلي

في عام 2008 تسبب احتراف عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي بنادي سيون السويسري في أزمة كبيرة ووصلت الأمور الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقرر النادي الأهلي إيقافه عصام الحضري دون تحديد المدة في الوقت الذي تواردت أنباء بأن نادي سيون السويسري الذي انضم إليه الحضري سوف يشركه في مباراة بالدوري السويسري في اليوم التالي ضد نادي يانج بويز.

وأعلن طارق سليم عضو لجنة الكرة إيقاف عصام الحضري وألمح إلى إمكانية صدور قرار بالشطب وكانت المفاجأة مذهلة عندما كشف حارس المرمى البديل أمير عبد الحميد ان الحضري أخبره عزمه الاحتراف في سويسرا غير مبال بما قد يحدث من ردود أفعال.

وكان ضابط بمطار القاهرة أفشى نبأ سفر عصام الحضري وزوجته وطفليه في ساعة مبكرة إلى سويسرا على الطائرة النمساوية عقب ساعات من المباراة التي شارك فيها مع الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وانقطعت الاتصالات مع الحضري إلا أنه تحدث مع مسؤول باتحاد الكرة، موضحاً انه اضطر لاتخاذ هذه الخطوة حرصاً على مستقبل أسرته.

وشدد عصام الحضري حارس الأهلي على أنه يعتبر العرض السويسري بمثابة الفرصة الأخيرة وانه يبلغ من العمر 35 عاماً وعقده مع الأهلي ينتهي بعد عامين، ولن يمكنه تحقيق حلم عمره في هذا العمر المتقدم. وكشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن تلقيه رسالة من الاتحاد السويسري قبل أربعة أيام تطلب البطاقة الدولية لعصام الحضري، وكان الطلب مدهشاً وعلى الفور تم إبلاغ النادي الأهلي ولم يؤخذ الأمر بالجدية اللازمة.

ووصل رئيس نادي سيون ونائبه الي القاهرة وقدما عرضا على الأهلي 400 ألف دولار للتعاقد ولكن الأهلي رفض لغرابة وتواضع القيمة، وتبين ان عصام الحضري حصل على تأشيرة دخول سويسرا في اليوم التالي مباشرة بعد أن عقد العزم على السفر.

واستند عصام الحضري حارس الأهلي صاحب الشعبية الجارفة بين نجوم الكرة على المادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي التي تسمح للاعب الذي يتجاوز عمره 28 عاماً بالاحتراف الخارجي إذا قام بتسديد قيمة عقده عن المدة المتبقية إلى ناديه ويحق للحضري اللعب ببطاقة انتقال دولية مؤقتة من الاتحاد الدولي، إذا رفض الاتحاد المصري ارسال البطاقة الدولية إلى نظيره السويسري.

وينتهي عقد عصام الحضري مع الأهلي يوم 22 مايو 2009 و قيمته سنوياً 1, 1 مليون جنيه وسوف يسدد نادي سيون قيمة المدة المتبقية وأبرم الحضري العقد مع النادي السويسري يوم 15 فبراير عام 2008 أي خلال تواجده في غانا مع منتخب مصر.

وأسدل الستار نهائيا على الأزمة التي شغلت الأوساط الرياضية في مصر منذ عام 2008، بعدما سدد عصام الحضري حارس مرمى فريق المريخ السوداني الغرامة المالية الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقيمتها 826 ألف دولار، بسبب انتقاله إلى نادي سيون السويسري دون الحصول على إذن مسبق من مسؤولي الأهلي المصري عقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 التي أقيمت في غانا.

وحضر وفد من نادي المريخ السوداني الذي لعب له عصام الحضري وقام بسداد مبلغ 320 ألف دولار نقداً للنادي الأهلي، حسب ما ذكرته مصادر النادي الأهلي لوكالة الأنباء الألمانية.

وفى الوقت نفسه تلقت إدارة النادي الأهلي تحويلاً من نادي سيون بمبلغ 506 آلاف دولار ليصبح إجمالي المبلغ 826 ألف دولار.

رمضان صبحي يفض الاشتباك مع الأهلي

أعلن نادي بيراميدز فى سبتمبر عام 2020 التعاقد رسميا مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق.

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو الماضي، بعدما قضى موسما ونصف مع القلعة الحمراء.

في البداية كان الاتفاق على عقد لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، مع زيادة في راتب اللاعب.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

ورد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على موقف القلعة الحمراء من الأنباء التي تتردد بشأن عودة رمضان صبحي من جديد إلى صفوف قلعة مختار التتش خلال الفترة المقبلة.

وكان رمضان صبحي قد رحل عن الأهلي في صيف 2020 بعد إعارة موسم ونصف من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وانتقل اللاعب الدولي حينها إلى صفوف بيراميدز مقابل 3.5 مليون إسترليني، وراتب ضخم، يعد الأكبر في الدوري المصري.

وقال خالد مرتجي في تصريحات إذاعية، إن الأهلي ليس النادي الذي يباع من أجل الأموال، ولا يوجد شخص أكبر من الأهلي.

تمرد يوسف نبيه على الزمالك

كشف مصدر مقرب من يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصاعد عن توقيع اللاعب على عقود الانتقال لنادي بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا بعد المفاوضات المكثفة التي حدثت بين اللاعب ووالده الكابتن أسامه نبيه مع مسؤولي بيراميدز في الآونة الأخيرة.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يوافق على عرض الزمالك في الفترة الماضية بسبب الخلاف على الأمور المادية، ووافق على التوقيع لبيراميدز بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية دون الرجوع لمسؤولي الأبيض.

من جانبه أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الزمالك لم يتواصل مع يوسف أسامه نبيه مهاجم الفريق للتجديد، إلا بعد معرفة مفاوضاته مع بيراميدز للتوقيع.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحمد حسام ميدو وعبدالواحد السيد تواصلا مع اللاعب ووالده، من أجل التجديد والاستمرار مع الفريق".

وأضاف أمير هشام: "نبيه فاجئ الثنائي وتحديدًا عبدالواحد السيد، هو الموافقة على التجديد ولكن من المسؤول داخل النادي للتجديد".

وأشار إلى أن يوسف نبيه طالب معرفة رئيس النادي والتعاقدات التي سوف يوقع ويجدد معها، ولكن لم يحصل على أي رد حتى الآن.

واختتم: "بعد رد اللاعب، عجز عبدالواحد عن الرد، حيث طالبه الأخير بالتوقيع على العقد كطرف ثاني على بياض، ولكن يوسف أسامه نبيه رفض الأمر تمامًا، وبالتالي صدر قرار منحه إجازة 48 ساعة".



سيف جعفر أحدث أزمات الزمالك



أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع سيف فاروق جعفر إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد اللاعب.

فيما أشار الإعلامي هاني حتحوت، إلى أن رد نادي الزمالك، على توقيع سيف فاروق لبيراميدز، الآتي: "لن يستطيعوا تسجيله".

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار بيراميدز بشأن سيف جعفر وأسامة نبيه.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: خاص.. بيراميدز يرفض التفريط في سيف جعفر ويوسف نبيه للزمالك بالمجان ويطالب الإدارة البيضاء بشرائهما ودفع مقابل مادي ".

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات صحفية: سيف فاروق جعفر مضى وبصم على 4 نسخ.. وكان هديتي له شبكة وكلمت الجواهرجي أي شبكة يختارها.. سيف خد الظرف اللي فيه العقود ومشي وقال للإداري هوريهم لوالدتي .. اللي بيبيع النادي مش عايزينه.. قدمنا بلاغ ضده للنائب العام بعد ما خد العقود

وأكد مرتضى منصور على أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول "أنا حزين“عليه ”.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مسجل عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي : "سيف فاروق جعفر اجتمع مع عبدالواحد السيد مدير الكرة لمناقشة ملف التجديد، وطلب عقد جلسة معي واجتمعت معه بعدما وقع على عقود التجديد للزمالك".

وأضاف مرتضى منصور :" سيف فاروق جعفر خد العقود ومشي بعد ما وقع عليها، وقال للإداري أنا هأوري العقود لوالدتي، وسيتم محاسبة الإداري".

وتابع: "كان من المفترض أن يحضر سيف جعفر العقود بالأمس ولكنه لم يحضر إلى النادي وفوجئنا بأن سيف يرغب في الحصول على 12 مليون في الموسم، وإذا فعلت ذلك سأدمر غرفة الملابس، سألت أوسوريو عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأخبرني أنه لا يريد الثنائي والدليل أنهما لا يشاركان في المباريات، ومن يبيع الزمالك النادي ليس في حاجه له، كانت هناك مكالمة بيني وبين فاروق جعفر اليوم، ولكني مندهش من تصرف والدة سيف والتي ترفض استمراره في الزمالك".

وأوضح أنه تقدم ببلاغ لنيابة شمال الجيزة ضد سيف فاروق جعفر بتهمة الاستيلاء على المال العام بعد سرقة العقود، وشدد على أن اللاعب لا يستحق الحصول على 12 مليون جنيه كما طلب، وقال: أطالبك بإعادة العقود ولك حرية اللعب في أي فريق حتى لو الأهلي".

وأضاف أن سيف فاروق جعفر، سبق ووقع لبيراميدز منذ شهرين وكان يضغط من أجل زيادة المقابل المادي الذي سيحصل عليه من بيراميدز.



