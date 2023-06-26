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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من بيتسو موسيماني بعد فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، تصريحات موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" موسيماني: الأهلي يعرف كيف يفوز بدوري أبطال أفريقيا.. وتوقعت تألق بيرسي تاو مع الأهلي لأنه يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب ".

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف دون رد أمام نادي منتخب السويس في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار دور الـ32 من كأس مصر.

وجاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 87 ، ويلتقي بذلك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الداخلية في دور الـ16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، 29 يونيو، في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي مع فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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