شادي محمد: الأهلي كان ينقصه إنهاء الهجمة أمام منتخب السويس والفوز مهم لهذا السبب

قال شادي محمد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر أمس حقق فوز بصعوبة أمام فريق منتخب السويس ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الفريق بهدف حسين الشحات.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة أمس بين الأهلي ومنتخب السويس كانت صعبة بالطبع، والأهلي قدم مباراة كويسة ولكن كان ينقصه فقط إنهاء الهجمات، مثل كرة كهربا، ولكن لابد من التحية لمنتخب السويس للمدرب ميمي فريد وكوكو حارس المرمي، ولولا حارس الفريق كانت المباراة ستحسم من البداية.

وأضاف:" لكن يظل الأهلي هو الأهلي وقادر على الفوز بالمباراة فى أى وقت وهو ما حدث من جانب حسين الشحات قبل نهاية اللقاء، وفوز كان مهم لأنه بعد بطولة إفريقيا بجانب أنه مباراة كأس مصر.

ويذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري المصري الممتاز، والذي اقترب من التتويج بشكل رسمي ، بعدما حقق المباراة الماضية أمام فريق حرس الحدود.