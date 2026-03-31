مياه الأقصر تعقد اجتماع تطوير البنية التحتية وترفيق الأحوزة العمرانية الجديدة

ترأس اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك لبحث سبل تطوير البنية التحتية بعدد (6) شوارع رئيسية بمدينة الأقصر.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال ترفيق الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة، والتي تشمل: (حوض أبو عياد – حوض أبو عوض – حوض جزيرة البياضية 8 – حوض الخمسين – حوض العمدة 6).

وأكد رئيس الشركة على جاهزية واستعدادات فرق العمل للتعامل مع المناطق الساخنة خلال فصل الصيف القادم، بما يضمن استدامة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية وضع خطط عمل وفق أولويات مدروسة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.