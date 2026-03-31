العثور على جثة شاب داخل منزله في إسنا بالأقصر

أقدم شاب على انهاء حياته داخل منزله بمدينة اسنا جنوب الأقصر فى ظروف غامضة

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يُدعى "ح. ا"، داخل غرفته الخاصة بمحل سكنه بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، حيث تبين من المعاينة الأولية وجود جثة الشاب معلقة داخل غرفته، وتم إنزالها ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.